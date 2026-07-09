مواقف

ناشد سكان بمنطقة «الفرجان» في دبي الجهات المختصة بالنظر في تمركز عدد كبير من شركات توصيل الطلبات داخل المنطقة، مشيرين إلى أن الدراجات النارية التابعة لها تشغل المواقف العامة المخصصة للسكان، فضلاً عن التسبب في تراكم النفايات والإزعاج، إلى جانب القيادة المتهورة لبعض سائقي الدراجات داخل الأحياء السكنية، ودعوا إلى تخصيص مواقع مناسبة لهذه الأنشطة في مناطق غير سكنية، بما يحافظ على راحة السكان وسلامتهم، ويحد من الضغط على المواقف العامة.

تسوّل

أشار قراء في بعض إمارات الدولة إلى استخدام متسولين طرقاً جديدة للتعاطف معهم والإلحاح في طلب المساعدة، بحجة حاجتهم إلى المال لشراء دواء أو طعام أو مواد غذائية، علماً بأن الجهات المعنية تحذر من التعاطف مع هؤلاء المتسولين، حيث إن هناك مؤسسات وجمعيات خيرية معنية تقوم بتقديم المساعدات للمحتاجين، لذا يناشدون الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

صلاحية

طالب مستهلكون الجهات المعنية والشركات المنتجة للمواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية، بضرورة إعادة النظر في طريقة عرض تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوات، من خلال استخدام خطوط أكبر وأكثر وضوحاً، مع اختيار ألوان بارزة تسهّل قراءته والتحقق منه بشكل سريع، وأكد المستهلكون أن تاريخ الصلاحية يعد من أهم البيانات التي يعتمد عليها الشخص عند شراء أي منتج، إلا أن عبوات عدة لاتزال تحمل هذه المعلومات بخطوط صغيرة، أو بألوان باهتة يصعب تمييزها، ما يسبب إرباكاً للبعض، خصوصاً كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون ضعف النظر، وأشاروا إلى أن وضوح تاريخ الإنتاج والانتهاء لا يقل أهمية عن جودة المنتج أو مكوناته، ودعوا إلى وضع معايير أكثر صرامة تُلزم الشركات بإبراز تاريخ الصلاحية بطريقة موحدة وواضحة، سواء من حيث حجم الخط أو مكان الطباعة، بحيث يكون ظاهراً ويسهل الوصول إليه، من دون الحاجة إلى البحث على جوانب العبوة أو استخدام وسائل مساعدة للقراءة.

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