رد

رداً على شكوى نشرتها «الإمارات اليوم» في زاوية «سكيك»، بشأن مطالبة سكان في عجمان بتمهيد الطرق الترابية في الشوارع الخلفية القريبة من منطقة الراشدية، نتيجة تزايد الحفر التي تتسبب في تضرر مركبات مرتادي المطاعم والمقاهي، أكدت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان أنها «تواصل تنفيذ خططها المستدامة لتطوير بنية تحتية متكاملة في مختلف مناطق الإمارة»، مضيفة أن «أعمال تطوير الطرق والبنية التحتية تُنفذ وفق خطة استراتيجية شاملة تُطبق على مراحل، بما يواكب النمو العمراني المتسارع، ويعزز جودة الحياة للسكان، وأوضحت أن منطقة الراشدية تُعد من المناطق المدرجة ضمن هذه الخطة، حيث يجري تنفيذ مشاريع لتمهيد وتأهيل الطرق والبنية التحتية فيها، وفق أولويات معتمدة وبرامج زمنية محددة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الميدانية ومتطلبات التنمية في المنطقة.

سيارات

اشتكى سكان المدينة الدولية - المرحلة الثانية (الورسان 4) في دبي انتشار أعداد كبيرة من السيارات المتروكة والمركونة لفترات طويلة في المواقف العامة، مشيرين إلى أن معظمها يعود لتجار سيارات نقلوا مركباتهم من المدينة الدولية - المرحلة الأولى، بعد تطبيق نظام المواقف المدفوعة هناك، وأوضحوا أن مركبات عدة منها مغطاة بالغبار، ولم يتم تحريكها لفترات طويلة، ما يؤدي إلى شغل المواقف والتسبب في ازدحام المنطقة، ويحرم السكان الاستفادة منها، وناشدوا الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر.

سكوتر

أعرب مرتادو المرافق العامة المخصصة لرياضة المشي في عدد من إمارات الدولة، عن قلقهم من الاستخدام غير المنظم للدراجات الكهربائية (السكوتر)، خصوصاً من قِبَل بعض الأطفال الذين يقودونها بسرعات عالية بين المشاة، مشيرين إلى أن بعض مستخدمي هذه الدراجات يسيرون بها داخل المسارات المخصصة للمشاة، بدلاً من الأماكن المسموح بها، الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة مرتادي تلك المواقع، مطالبين الجهات المختصة بالنظر في وضع ضوابط أكثر صرامة لاستخدامها، بما يضمن سلامة الجميع.

sekeek@emaratalyoum.com