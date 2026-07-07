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رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك»، بشأن ملاحظات قراء حول استخدام بعض السكان دراجات كهربائية ثلاثية العجلات في الضواحي السكنية، وقيادتها على الطرق الداخلية وممرات المشاة، مع تساؤلات بشأن قانونية استخدامها وإمكانية قيادتها من دون رخصة، فضلاً عن مدى خضوعها لمتطلبات السلامة المرورية، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن قيادة هذا النوع من الدراجات على طرق الإمارة غير مسموح بها، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المرورية المعمول بها، وأوضحت الهيئة أن الجهات المختصة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي على تنفيذ حملات توعوية ورقابية مستمرة، تستهدف الحد من هذه المخالفات، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة المرورية.

باعة

طالب سكانٌ الجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على الباعة المتجولين، الذين ينشطون على الطرق القريبة من المناطق الصناعية وعند التقاطعات والإشارات الضوئية في الشارقة، مشيرين إلى تزايد انتشار مركبات وحافلات تُستخدم في بيع الخضراوات والفواكه، فضلاً عن وجود باعة على بعض الطرق الخارجية، وأكدوا أن تكثيف الرقابة من شأنه الحد من هذه الممارسات، وحماية المستهلكين، وضمان ممارسة الأنشطة التجارية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

دراجات

رصد سكان في عدد من مناطق الدولة قيام بعض مستخدمي الدراجات الهوائية بترك دراجاتهم لفترات طويلة، بعد ربطها بأقفال معدنية، بأعمدة اللوحات الإرشادية وعلامات المرور، الأمر الذي يشوه المظهر الحضاري للمكان، وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة قد تعيق في بعض المواقع أعمال الصيانة أو الوصول إلى اللوحات المرورية، فضلاً عن ترك بعض الدراجات مهجورة لفترات طويلة، وناشدوا الجهات المختصة اتخاذ إجراءات للحد من هذه الممارسات.