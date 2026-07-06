مطاعم

لجأت مطاعم عدة في أسواق الدولة إلى مواكبة أجواء بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً، عبر وضع شاشات كبيرة تعرض المباريات بشكل مباشر، وملخصاتها، مع وضع أعلام لأبرز المنتخبات المشاركة في البطولة، ما أسهم في اجتذاب العديد من الأسر المهتمة بمتابعة مباريات البطولة أثناء تناول وجبات الطعام على مدار اليوم، مع العيش في أجواء حماسية للمباريات عبر الشاشات ومكبرات الصوت.

مطبوعات

شكا سكان بمنطقتَي الخان والتعاون في الشارقة من وضع العديد من مطبوعات الدعاية الورقية أمام أبواب الشقق في البنايات، ما يتسبب في حالة من الفوضى والمظهر السيئ في ممرات الشقق، داعين إلى ضرورة إلزام الشركات بوضع المطبوعات عند أماكن مخصصة بمداخل البنايات، من دون الحاجة إلى إلقائها أمام الأبواب، لما تسببه من تشويه للمنظر العام عبر وضع كميات كبيرة من تلك المطبوعات على الأرض.

إضاءة

ناشد سكان بمنطقة الخان الجديدة في الشارقة زيادة قوة الإضاءة في منطقة البنايات الموازية لشارع الاتحاد، خلف محطة توزيع الوقود «إينوك»، وذلك لضعف الإضاءة بتلك المنطقة، خصوصاً في المناطق البينية للبنايات، لافتين إلى أن زيادة قوة الإضاءة في تلك المنطقة تواكب احتياجات نمو عدد الأسر المقيمة في تلك المنطقة، واضطرار السيدات والأطفال إلى المرور ببعض المناطق ذات الإضاءة الضعيفة لشراء مستلزماتهم من البقالات بالمنطقة.

محطة

اشتكى سكان بمنطقة ليوان في دبي خلو المنطقة من أي محطة وقود، أو جهاز صراف آلي، وقالوا إنهم يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للاستفادة من هاتين الخدمتين من خارج منطقتهم.