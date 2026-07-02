بدائل

طالب سكان بمنطقة التعاون في الشارقة بضرورة إيجاد بدائل متعددة لخروج السيارات في اتجاه دبي، مع إغلاق عدد من المخارج في المنطقة لإنجاز أعمال التطويرات بالطرق، ما تسبب في زيادة الازدحام وتكدس السيارات على الطريق البديل المؤدي إلى شارع الاتحاد باتجاه دبي، لافتين إلى أن توفير أكثر من بديل ومخرج سيسهم في الحد من تكدس السيارات باتجاه طريق واحد، خصوصاً مع توقع أن تستغرق عمليات التوسّعات، المستهدف إنجازها، أشهراً عدة.

ملابس

استغرب مستهلكون مبالغة بعض منافذ البيع في أسعار بيع الملابس الرياضية المتعلقة بالمنتخبات المشاركة في فعاليات كأس العالم، واستغلال زيادة الطلب على تلك الملابس خلال فترة البطولة وبيعها بأسعار مرتفعة تتجاوز أسعارها خلال الفترات العادية، لافتين إلى أنه من المفترض أن يتم عرض تلك الملابس عبر عروض تخفيضية بنِسَب محفزة حتى يتم بيع عدد كبير منها خلال فترة البطولة.

حفر

دعا سكان في عجمان إلى ضرورة تمهيد الطرق الترابية بالشوارع الخلفية القريبة من منطقة الراشدية، وذلك مع زيادة الحفر بتلك المنطقة الترابية المجاورة لعدد من المطاعم والمقاهي، ما يتسبب في تضرر سيارات الزائرين لتلك المطاعم والمقاهي، لافتين إلى أن بعض المارة يتعرضون للتعثر في بعض الحفر أثناء إيقاف سياراتهم بالساحات الموجودة في المنطقة.

مفروشات

تَنافَس عدد من منافذ تجارة الأثاث والمفروشات في أنحاء الدولة، أخيراً، في طرح عروض موسعة للتخفيضات بمعدلات وصلت لما يتجاوز 50%، في إطار التنافس على تنشيط حصص المبيعات قبيل دخول موسم الصيف، وتوجّه العديد من الأسر المستهلكة لشراء الهدايا والمستلزمات قبيل السفر في موسم العطلات الصيفية.

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