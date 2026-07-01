مواقف

اشتكى سكان في منطقة التعاون في الشارقة صعوبة الحصول على مواقف للسيارات، سواء في مواقف البلدية أو الساحات الخاصة، مشيرين إلى أن بعض مشغلي المواقف الخاصة يرفضون توفير اشتراكات شهرية، ويكتفون بتحصيل رسوم بالساعة، رغم وجود لوحات إرشادية تشير إلى توافر الاشتراك الشهري، وأضافوا أن المشكلة تفاقمت مع أعمال الطرق الجارية، وأكدوا أن كثيرين من حاملي الاشتراكات الشهرية في مواقف البلدية لا يتمكنون من العثور على موقف للاستفادة من اشتراكاتهم، مناشدين الجهة المختصة بإيجاد حلول عاجلة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف، وإعادة فتح المواقف المغلقة وإنهاء الأعمال المتوقفة.

سلوك

شكا سائقون على طرق الدولة من رمي بعض قائدي المركبات علب المشروبات الغازية وأكواب المشروبات الساخنة من نوافذ السيارات وهم على الطرقات العامة، مشيرين إلى أن هذا السلوك يعد غير حضاري ويشوه المنظر الحضاري للطرقات، ويكبّد عمال النظافة عبئاً كبيراً، داعين الجهات المعنية إلى تغليظ العقوبات على مثل هؤلاء السائقين الذين لا يتقيدون بالنظافة العامة والسلوك الحضاري.

معالم

أثنى زوار لمدينة خورفكان في الشارقة على المعالم السياحية وأماكنها المميزة التي تجذب السياح من داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن تنوعها الكبير من شواطئ وبحيرات وجبال، واستراحات في أعالي الجبال تمزج بين الحداثة والموروث الثقافي للمدينة، مطالبين باستغلال الأماكن السياحية الطبيعية في إمارات الدولة لما تحويه من مقدرات طبيعية جذابة.

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