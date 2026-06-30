درّاجات

اقترح مستخدمو درّاجات هوائية استكمال مسار الدرّاجات بشارع حصة في دبي، بربطه مع قرية جميرا الدائرية (JVC)، بما يتيح استمرارية المسار إلى البرشاء هايتس ومدينة دبي للإنترنت عبر شارع الشيخ زايد، وأكدوا أن تنفيذ هذا الربط سيشجع على استخدام وسائل التنقل المستدامة، ويُعزّز الترابط بين المناطق السكنية والمراكز الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.

مواقف

شكا سكان بمنطقة «النعيمية 1» في إمارة عجمان، بالقرب من مدرسة الحكمة، قلة المواقف العامة، مؤكدين أن المواقف الترابية التي يعتمدون عليها يومياً أصبحت تعاني إشغالها بسيارات متوقفة منذ أشهر من دون تحريكها، وأضافوا أن المنطقة تشهد أيضاً انتشاراً لسيارات معروضة للبيع، بعضها من دون لوحات، ما حوّل المواقف إلى ما يشبه سوقاً للسيارات، مع وجود مستمر للبائعين والمشترين بين المباني، الأمر الذي يسبب إزعاجاً للسكان ويزيد من أزمة المواقف، وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المركبات المُهمَلة، وتنظيم استخدام المواقف.

أعمدة

قال مرتادو شارع الخدمات بمنطقة المدام في الشارقة، وتحديداً خلف المحال التجارية، إن هناك أعمدة إنارة مُعوجّة منذ فترة بسبب وقوف الشاحنات على كتف الطريق، وتهور بعض السائقين، مناشدين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

طرق

طالب سكان منطقة وادي شعم في إمارة رأس الخيمة الجهات المعنية برصف الشوارع الترابية في المنطقة، مؤكدين أن وعورة الطرق والحجارة تتسبب في صعوبة التنقل، وتزيد من معاناة مستخدميها، خصوصاً مع تطاير الأتربة والحجارة وتأثر المركبات، ودعوا إلى تنفيذ طرق معبّدة تخدم الأهالي، وتُعزّز السلامة المرورية، وترتقي بجودة البنية التحتية في المنطقة.