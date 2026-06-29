أثاث

لاحظ قراء قيام بعض الأشخاص برمي قطع الأثاث المستهلكة وكبيرة الحجم بجوار حاويات النفايات، ما يشوّه المظهر العام ويعيق حركة المشاة في بعض المواقع، واقترحوا تخصيص حاويات كبيرة لاستيعاب الأثاث المستعمل، أو توفير خط ساخن لطلب جمعه ونقله بشكل فوري من قِبَل الجهات المختصة، بما يسهم في الحفاظ على نظافة المدن وجمالها.

ملاعب

اقترح ذوو طلبة، في بعض إمارات الدولة، على الجهات المختصة إنشاء المزيد من الملاعب والمراكز الرياضية والترفيهية، خصوصاً خلال الإجازات المدرسية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة ومنظمة، بما يسهم في استثمار أوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم، ويبعدهم عن السلوكيات والعادات غير المفيدة.

أجهزة

دعا مستهلكون إلى التوسّع في نشر أجهزة إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية في مختلف مراكز التسوّق بالدولة، لما لها من دور في تعزيز الاستدامة وزيادة معدلات إعادة التدوير، وأشاروا إلى أن تقديم حوافز تشجيعية، مثل القسائم الشرائية أو نقاط المكافآت عند استخدام هذه الأجهزة، من شأنه أن يشجع أفراد المجتمع على تبني ممارسات صديقة للبيئة، والمساهمة في الحد من النفايات البلاستيكية.

كتابة

أبدى قراء استياءهم من استمرار ظاهرة الكتابة والعبث على الجدران في عدد من المناطق، مشيرين إلى أنها تشوّه المظهر الحضاري وتسيء إلى المشهد العام، وغالباً ما يمارسها بعض المراهقين، وناشدوا الجهات المعنية تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، مؤكدين أهمية دور أولياء الأمور في توعية الأبناء وتعزيز المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك غير الحضاري.