مواقف

شكا مصلون في أحد المساجد التي تقع على الشارع العام في منطقة حطين بخورفكان قيام قاطني بنايات مجاورة بالوقوف بشكل دائم في مواقف المسجد، ما يحرم المصلين من الأماكن المخصصة لهم، ويضطرون للوقوف في أماكن بعيدة، وناشدوا الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر، ومخالفة المركبات التي تقف في مواقف المساجد بعد الانتهاء من وقت أداء الصلاة.

مراوح

مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، اقترح قرّاء إلزام محطات الوقود بتوفير مراوح أو وسائل تبريد مناسبة للعاملين في ساحات التعبئة الخارجية، بما يسهم في التخفيف من تأثير حرارة الشمس المرتفعة عليهم، ويساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة وراحة أكبر. وأكدوا أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام بسلامة العاملين وصحتهم، وتنسجم مع الجهود المستمرة لتعزيز بيئة العمل وتحسين جودة الحياة في الدولة.

إطارات

قال سائقون إنهم يعانون وجود بقايا إطارات شاحنات على بعض الطرقات الرئيسة، خصوصاً السريعة منها، جرّاء انفجار تلك الإطارات أثناء السير، مشيرين إلى أن هذا يعرّض صاحب المركبة للخطر، ويتسبب في ربكة للسائقين الآخرين، وحوادث محتملة، لافتين إلى أن هناك أسباباً كثيرة، من ضمنها وجود أحمال زائدة، وعدم مراعاة معدل ضغط الهواء داخل الإطار، والسرعة العالية التي لا تتوافق مع نوعية الإطار، ما يؤدي إلى احتمال انفجار الإطار، وناشدوا بعمل حملات توعية، خصوصاً مع دخول فصل الصيف.

بلاستيك

قال مستهلكون إن هناك مطاعم لاتزال تستعين بالأواني البلاستيكية في طلبات التوصيل الخارجية، التي تتركز في وجبات مختلفة، من أبرزها الحساء، ما قد يؤدي إلى تفاعل تلك المنتجات مع الأغذية الساخنة، داعين إلى الالتزام بعدم استخدام العبوات البلاستيكية، ما يسهم في مواكبة توجهات الاستدامة التي تتبناها الدولة.

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