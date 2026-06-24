سيارات

اشتكى أهالي منطقة جلفار في رأس الخيمة وجود عدد من السيارات المُهمَلة والمتروكة منذ أكثر من شهرين قرب أحد المساجد، مؤكدين أنها تحتل مواقف مخصصة للمصلين، وتسبّب نقصاً كبيراً في المواقف، ما يضطر بعض مرتادي المسجد إلى إيقاف مركباتهم على جانبَي الطريق، ما يعيق الحركة المرورية ويغلق الشارع في بعض الأوقات، وطالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المركبات، بما يضمن سهولة وصول المصلين إلى المسجد.

كهرباء

أعرب عدد من السائقين والمشاة عن قلقهم من انقطاع التيار الكهربائي عن الإشارات الضوئية، عند المدخلين الرئيس والفرعي لشارع التعاون، وذلك في إطار أعمال تطوير الشارع، مؤكدين أن توقف الإشارات يشكل خطراً على عابري الطريق، ويزيد احتمالية وقوع حوادث الدهس، فضلاً عن إرباك السائقين أثناء الحركة المرورية، وطالبوا بإيجاد حلول مؤقتة لتنظيم الحركة، وضمان سلامة مستخدمي الطريق إلى حين الانتهاء من أعمال التطوير.

غاف

أشاد قراء باهتمام بعض البلديات في الدولة بالمحافظة على أشجار الغاف عند تنفيذ مشروعات الطرق، من خلال الإبقاء عليها حتى وإن كانت تقع على أطراف الطرق أو في الجزر الوسطية، تقديراً لقيمتها البيئية والتراثية، وناشدوا الجهات المعنية في إمارات أخرى بتبني النهج ذاته، والحرص على حماية أشجار الغاف وعدم إزالتها ما أمكن، باعتبارها جزءاً من الموروث الطبيعي والبيئي للدولة.

دراجات

لاحظ قراء استخدام سكان في ضواحٍ سكنية دراجات كهربائية ثلاثية العجلات، على الطرق الداخلية وفي ممرات المشاة، متسائلين عن قانونية ذلك، وما إذا كان يمكن قيادة تلك الدراجات من دون رخصة، أو الالتزام بمعايير السلامة الخاصة باستخدامها.

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