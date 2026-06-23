ردّ

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك»، بشأن ملاحظة قاطنين بمنطقة القوز السكنية الأولى في دبي، تكدس أعداد كبيرة من المركبات في الأراضي الفضاء القريبة من المساكن، واستغلال سائقين مواقف المدارس والمساجد بشكل غير نظامي، ما تسبب في تشويه المظهر العام وإرباك الحركة داخل الأحياء، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها تنفذ حملات تفتيش دورية في منطقة القوز الأولى لرصد المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، كما تتم دراسة وتنظيم المواقف بشكل مستمر لضمان الاستغلال الأمثل للمواقف العامة في المنطقة.

اقتراح

اقترح قراء على الجهات المعنية توجيه شركات المقاولات والبناء لتطبيق معايير فعالة للحد من الغبار الناتج عن أعمال الحفر وجرف التربة، تشمل استخدام أنظمة رش المياه، وتغطية الشاحنات والمواد المكشوفة، خصوصاً في المواقع الإنشائية الكبرى حيث يتطاير الغبار لمسافات بعيدة.

مواقف

شكا مرتادون لمنطقة واحة دبي للسيليكون استحواذ دراجات التوصيل على عدد كبير من مواقف المركبات المدفوعة، خصوصاً في المناطق التي تضم مطاعم ومحال لتقديم الوجبات، مشيرين إلى أن بعض الدراجات تشغل مساحة مخصصة لوقوف السيارات، فيما تقوم مجموعات من الدراجات أحياناً بإشغال مواقف متجاورة عدة تصل إلى خمسة أو أكثر بالقرب من المطاعم، ما يسبب صعوبة للسائقين في العثور على مواقف شاغرة، وناشدوا الجهات المعنية وأصحاب المطاعم بتخصيص مواقع مناسبة لدراجات التوصيل، وتنظيم وقوفها بما يضمن عدم استغلال المواقف المخصصة للمركبات.