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رداً على ما نُشر في زاوية «لقطة»، بشأن ملاحظة سكان في دبي إيقاف قوارب ومقطورات في الأراضي الفضاء والمواقف المفتوحة داخل الأحياء السكنية لفترات طويلة، ما يؤدي إلى استحواذها على مساحات يمكن الاستفادة منها، فضلاً عن تأثيرها في المظهر العام، واقتراحهم دراسة إنشاء مواقف مخصصة للقوارب واليخوت برسوم مناسبة، بما يضمن تنظيم عملية الوقوف والمحافظة على المواقف العامة، وتوفير حلول عملية لأصحاب القوارب والسكان في الوقت ذاته، أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن بعض القوارب والمقطورات تُترك بطريقة غير آمنة ضمن حرم الطريق، ما يعيق الحركة ويؤثر في السلامة العامة، مؤكدة حرصها على تنظيم هذه الممارسات، بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم تخصيص مواقع آمنة ومنظمة يمكن لأصحاب القوارب والمقطورات الاستفادة منها وفق الإجراءات المعتمدة.

إزعاج

شكا سكان في مناطق عدة تكرار ظاهرة مرور سيارات رياضية ودراجات نارية ذات محركات عالية السعة، خلال ساعات متأخرة من الليل، بسرعة كبيرة وبأصوات مرتفعة ومزعجة تؤثر في راحة الأهالي وتقلق الأطفال وكبار السن، مشيرين إلى أن هذه التصرفات تخلّ بالهدوء العام وتؤثر في جودة الحياة داخل الأحياء السكنية، مناشدين بتكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين للحد من هذه الظاهرة، والحفاظ على راحة المجتمع.

مركبات

أشار قراء إلى انتشار السيارات المُهمَلة والمتروكة لفترات طويلة في المواقف العامة والأماكن الحيوية، معتبرين أن وجودها يشوه المظهر الحضاري ويؤثر في جمالية المناطق، خصوصاً تلك التي يرتادها الزوار والسياح، ولفتوا إلى أن هذه المركبات تحتل عدداً من المواقف، ما يصعّب على السكان أو السائقين إيجاد أماكن لصف مركباتهم، لاسيما بالقرب من المحال التجارية، وناشدوا البلديات والجهات المعنية بتكثيف حملات إزالة المركبات المهملة، وإيجاد حلول تحد من هذه الظاهرة وتحافظ على المظهر العام للمدن.