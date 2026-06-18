ردّ

ردّاً على ما نُشر في زاوية «لقطة»، بشأن شكوى من سكان بمنطقة ند شما في دبي، وتحديداً مقابل الحديقة، على شارع 201، بمنطقتَي ند شما والراشدية، من تكدس أعداد كبيرة من المركبات والحافلات الصغيرة في الأراضي الفضاء القريبة من المنازل، والتسبب في تشويه المظهر العام، وإشغال المساحات المحيطة بالمساكن، وإشارتهم إلى أن المنطقة شهدت، خلال الفترة الماضية، شكاوى متكررة تتعلق بسكن العزاب، وتعدد العائلات في بعض المساكن، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها «تواصل مراقبة المنطقة بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المركبات الخفيفة والثقيلة المخالفة فور رصدها، كما تواصل دراسة وتنظيم المواقف، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمواقف العامة، والحدّ من الوقوف العشوائي».

إشادة

أشاد مواطنون ومقيمون بجهود الجهات المعنية في استثمار الحصون والمواقع التراثية، وتنظيم فعاليات وأنشطة ثقافية متنوعة فيها، علاوة على تزويدها بمرافق خدمية، مؤكدين أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ التقاليد الأصيلة لدى الأجيال الجديدة بشكل خاص، فضلاً عن دورها في استقطاب السياح من داخل الدولة وخارجها، وإبراز الموروث الحضاري الإماراتي، وتسليط الضوء عليه من خلال هذه المبادرات التي تتزايد بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.

بقايا

طالب سكان في مناطق عدة باستحداث آلية أسرع لنقل مخلفات المزروعات، خصوصاً مخلفات أشجار النخيل، أو إيجاد حلول للحد من قيام بعض الأشخاص، في سلوك غير مسؤول، بتركها على جوانب الطرق وفي أماكن عامة، مشيرين إلى أن بقاءها فترات طويلة يشوّه المظهر الجمالي والحضاري للمناطق، ويؤثر في نظافتها.

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