إنارة

يأمل سكان في الشارقة من بلدية الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات، إيجاد حل لمشكلة الشوارع الواقعة في المنطقة الصناعية خلف سيتي سنتر الشارقة على شارع الوحدة، حيث تعاني بعض الطرق انقطاع الإنارة منذ فترة طويلة، ما يسبب صعوبة في الرؤية ويؤثر في سلامة مستخدمي الطريق خلال ساعات الليل.

كما يشتكي الأهالي انتشار الحفر والتلفيات في عدد من الشوارع التي لم تتم معالجتها بالشكل المطلوب، رغم كونها طرقاً حيوية تشهد حركة مرورية كثيفة، وتربط بين مناطق مهمة في الإمارة، وناشد السكان الجهات المختصة بالإسراع في أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الإنارة ومعالجة الحفر، حفاظاً على سلامة السائقين، وتحسين جودة البنية التحتية والمظهر الحضاري للمنطقة.

عربات

طالب سكان بمنطقة مردف في دبي إدارات المراكز التجارية القريبة بالنظر في ظاهرة انتشار عربات التسوق في الشوارع وعلى الأرصفة وبالمساحات الخضراء، بعد أن يعمد بعض المرتادين إلى إخراجها وتركها في مواقع مختلفة بطريقة غير حضارية، ما يتسبب في تشويه المظهر العام للمنطقة.

واقترحوا استحداث أنظمة تمنع خروج العربات خارج نطاق مواقف السيارات التابعة للمراكز التجارية، إلى جانب فرض إجراءات رادعة بحق المخالفين للحد من هذه الظاهرة والحفاظ على جمالية الأحياء السكنية، علاوة على توفير الجهد والمال على مراكز التسوق التي تعود لها ملكية تلك العربات.

حمولة

استغرب سائقون قيام البعض بوضع حمولات خطرة فوق الحد القانوني في المقصورة الخلفية من مركباتهم، من دون وعي منهم بمخاطر ذلك على الطرقات، مشيرين إلى أنهم لاحظوا مخالفات لحمولات مثل البراميل كبيرة الحجم أو الحشائش أو أشجار النخيل بكميات كبيرة، مشددين على ضرورة مخالفة مثل هذه السلوكيات التي تهدد أصحابها والآخرين في حال وقوع حوادث.

sekeek@emaratalyoum.com