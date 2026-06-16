رد

رداً على ما نشر في زاوية «سكيك» بشأن شكوى سكان بمنطقة «الصفوح 1» في دبي من قيام أصحاب سيارات خاصة، و«بيك آب» وحافلات سياحية وحافلات عمال، باستغلال الساحات الرملية، خصوصاً المقابلة لجمعية الإمارات التعاونية، وتحويلها إلى مواقف دائمة لمركباتهم لفترات طويلة، رغم أنها مخصصة لسكان المنطقة، ما أدى إلى تكدس المركبات، وازدحام غير مبرر داخل الأحياء السكنية، إضافة إلى ممارسات قيادة متهورة من بعض السائقين، ما يهدد سلامة السكان ويزعجهم يومياً، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها تنفذ حملات تفتيش دورية ومستمرة في منطقة الصفوح الأولى لرصد المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وفق الأنظمة المعمول بها، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك لتعزيز انسيابية الحركة المرورية وسلامة قاطني المنطقة، والحفاظ على المظهر العام.

إنارة

أعرب سكان في الشارقة عن أملهم في حل مشكلة الشوارع الواقعة بالمنطقة الصناعية خلف سيتي سنتر على شارع الوحدة، مشيرين إلى أن بعض الطرق تعاني انقطاع الإنارة منذ فترة طويلة، ما يسبب صعوبة في الرؤية ويؤثر في سلامة مستخدميها خلال ساعات الليل، ولفتوا إلى انتشار الحفر والتلفيات في عدد من الشوارع، التي لم تتم معالجتها بالشكل المطلوب، على الرغم من كونها طرقاً حيوية تشهد حركة كثيفة وتربط بين مناطق مهمة في الإمارة، وناشدوا الجهات المختصة الإسراع في أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الإنارة ومعالجة الحفر.

نظافة

اقترح مرتادون لبعض محطات البترول على الطرق الخارجية السريعة، تخصيص موظفين لدورات المياه على مدار الساعة، مشيرين إلى أن بعض تلك المرافق على الطرق السريعة تفتقر إلى النظافة العامة، وتنبعث منها روائح كريهة جراء غياب عمال النظافة عنها.