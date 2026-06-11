ثناء

أشاد قراء بالجهود التي تبذلها بلديات بالدولة في زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء على الطرق الرئيسة، خصوصاً الجديدة منها، مشيرين إلى أن هذه التحسينات تضفي بُعداً جمالياً وشكلاً حضارياً على المناطق المختلفة، علاوة على فوائدها البيئية.

عروض

اقترح مواطنون ومقيمون تخصيص عروض عطلات داخل الدولة، لتشمل الفنادق والمدن الترفيهية والمطاعم، بأسعار مخفضة ومناسبة لمعظم العائلات والأفراد، بحيث تشجعهم على السياحة الداخلية بشكل أكبر، لاسيما خلال فترة الإجازة الصيفية المدرسية، مشيرين إلى أن أُسراً عدة تبحث بالفعل عن خيارات جيدة تناسب ميزانياتها أثناء العطلة التي صارت على الأبواب.

سيارات

شكا سائقون في عدد من مناطق الإمارات الشمالية انتشار مركبات مهملة ومتروكة في المواقف العامة لفترات طويلة، تتجاوز ستة أشهر في بعض الحالات، ما يؤدي إلى شغل عدد كبير من المواقف، وحرمان السائقين من الاستفادة منها، وناشدوا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على هذه المركبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحابها، بما يسهم في توفير المواقف والمحافظة على المظهر الحضاري للمناطق السكنية والتجارية.

اقتراح

اقترح قراء على الجهات المعنية في دبي والشارقة إنشاء جسر يربط منطقة الممزر في الشارقة بمنطقة الممزر في دبي باتجاه جسر إنفينتي، مشيرين إلى أن هذا الاقتراح، في حال دراسته وقابلية تنفيذه، سيخفف الازدحام المروري على شارعَي الاتحاد والشيخ زايد، لافتين إلى أنه سيحقق انسيابية مرورية بشكل أكبر، ويخفف من عناء كثيرين من الازدحام، خصوصاً خلال أوقات الذروة.

sekeek@emaratalyoum.com