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رداً على الملاحظة التي نشرت في زاوية «لقطة»، بشأن شكاوى سكان بمنطقة وادي العمردي في دبي من عدم وجود طريق ممهد يربط منازلهم بالشارع العام، ما يسبب معاناة يومية في التنقل، خصوصاً مع تراكم الكثبان الرملية التي تعيق حركة المركبات، ووقوف شاحنات بشكل عشوائي يسد المداخل ويفاقم المشكلة في ظل عدم استجابة بعض السائقين للتنبيهات، وناشدوا الجهة المعنية بالتدخل العاجل لتمهيد طريق مؤقت، وتنظيم الوقوف لضمان سلامة السكان، وتسهيل وصولهم إلى منازلهم، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنه يجري استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على شهادات عدم الممانعة من الجهات الخدمية المعنية، تمهيداً للبدء في أعمال تحسين الطريق المؤقت، إلى جانب تنظيم حركة الشاحنات في الموقع، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية ويضمن انسيابية حركة الدخول والخروج لأهالي منطقة وادي العمردي.

أسعار

استغرب سكان تفاوت أسعار بعض المنتجات الغذائية الأساسية بين محال البقالة في أحياء عدد من إمارات الدولة، مؤكدين أن الفروق السعرية في بعض السلع غير مبررة، ما يثقل كاهل الأسر ويؤثر في ميزانيتها اليومية، وشددوا على ضرورة تكثيف الرقابة والتأكد من التزام المنافذ التجارية بالأسعار المعلنة، إلى جانب تعزيز الشفافية وتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار بسهولة، بما يسهم في حماية حقوقه والحد من أي مبالغة في الأسعار.

عطور

قال قراء إن أكشاكاً لبيع العطور تنتشر في المراكز التجارية الكبرى والمتوسطة، يقوم أصحابها، خلال ترويجهم بضائعهم، برش المارة بهذه العطور من دون أخذ موافقتهم، ومن دون معرفة ما إذا كان بعض المرتادين يعانون حساسيات تنفسية، مطالبين بضرورة وجود ضوابط، ومتسائلين عن جودة بعض هذه العطور ومدى مطابقتها للشروط والمعايير، خصوصاً تلك الأكشاك الموجودة في مراكز التسوق الصغيرة.

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