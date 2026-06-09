إنارة

شكا عدد من السائقين مستخدمي شارع الإمارات، في المسار الممتد من أم القيوين باتجاه رأس الخيمة، تعطل عدد كبير من أعمدة الإنارة خلال الفترة المسائية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية، ويزيد صعوبة القيادة، خصوصاً في الليل ومع السرعات العالية على الطريق، واقترحوا صيانة أعمدة الإنارة المتعطلة وإعادة تشغيلها، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، وتعزيزاً لمستويات الأمن والسلامة المرورية.

تكدس

لاحظ قاطنون بمنطقة القوز السكنية الأولى في دبي تكدس أعداد كبيرة من المركبات في الأراضي الفضاء القريبة من المساكن، إضافة إلى استغلال سائقين مواقف المدارس والمساجد بشكل غير نظامي، ما تسبب في تشويه المظهر العام وإرباك الحركة داخل الأحياء.

وأشاروا إلى أن المنطقة شهدت، خلال الفترة الماضية، شكاوى متكررة تتعلق بسكن العزاب، ما أدى إلى زيادة أعداد المركبات والازدحام، لافتين إلى أن الأراضي المستخدمة لوقوف السيارات غير مخصصة لهذا الغرض، آملين تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الوقوف، ومعالجة هذه الظواهر.

مواقف

شكا سكان بمنطقة شرقان، المقابلة مباشرة لمنطقة البطينة، في الشارقة، تزايد أعداد المركبات المتوقفة في شوارع المنطقة، مؤكدين أن العديد من السائقين يلجأون إلى ركن مركباتهم هناك تهرباً من دفع رسوم المواقف المطبقة في منطقة البطينة، وأوضحوا أن ذلك تسبب في ازدحام مستمر وصعوبة في العثور على مواقف قريبة من منازلهم، فضلاً عن الإزعاج الناتج عن الحركة اليومية للمركبات، وناشدوا الجهات المعنية دراسة الوضع، واتخاذ الحلول المناسبة التي تضمن أولوية استخدام المواقف لسكان المنطقة، وتحدّ من استغلالها كمواقف بديلة مجانية.