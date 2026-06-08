ردّ

ردّاً على ما نُشر في زاوية «سكيك» - بشأن ملاحظة سائقين ظاهرة انتشار درّاجات كهربائية صغيرة، يقودها مراهقون على طرقات في ضواحٍ سكنية، من دون اعتبار لمعايير السلامة، وقيامهم بحركات خطرة، غافلين عن أنها قد تسبب إرباكاً لروّاد الطريق، وقد تُشكّل خطراً على المارة والسائقين الآخرين - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، تتولى مراقبة مسارات الدرّاجات في الطرق الرئيسة ومناطق التنقل المرن، لضمان الالتزام بقوانين السير والمرور، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، كما تعمل الهيئة على تنفيذ خطة توعوية سنوية تنطلق من استراتيجية السلامة المرورية في دبي، وتركز على مختلف فئات المجتمع، مع اهتمام خاص بمستخدمي الدرّاجات الكهربائية والهوائية، في ظل التزايد الملحوظ بأعداد مستخدميها خلال السنوات الأخيرة.

حديقة

ناشد سكان بمنطقة التعاون في الشارقة إعادة النظر في مطلب إنشاء حديقة عامة، ومتنزه عائلي يخدم أهالي المنطقة، نظراً إلى الكثافة السكانية العالية التي تشهدها، واحتضانها عشرات الأبراج السكنية والعائلات، وأشاروا إلى أن المنطقة تفتقر إلى متنفس ترفيهي مناسب للأطفال والأُسر، ما يضطرهم إلى التوجه لوجهات أخرى لقضاء أوقاتهم، وأعربوا عن أملهم في أن تتبنى الجهات المعنية هذا المطلب وتعمل على إنشاء حديقة أو منتزه متكامل، يسهم في تعزيز جودة الحياة، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وقريبة ومناسبة لسكان منطقة التعاون.

سلوكيات

قال سكان في مناطق مختلفة إن هناك سلوكيات غير مسؤولة انتشرت، أخيراً، على الطرقات، إذ يعمد بعض السائقين إلى رمي نفايات من نوافذ المركبات وهم يسيرون، مشوهين الشكل العام، مشددين على ضرورة تغليظ المخالفات والغرامات المالية، للاهتمام بالمظهر الحضاري.