ردّ

ردّاً على ما نُشر في زاوية «سكيك»، بشأن مناشدة مستخدمين لشارع الشيخ محمد بن زايد إيجاد حلول جذرية لمشكلة الازدحام المروري المتكرر، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها تولي اهتماماً كبيراً بتطوير شبكات الطرق والنقل الجماعي، سواء داخل دبي أو على مستوى الربط مع الإمارات الأخرى، وفي هذا الإطار تشهد الحركة المرورية القادمة من الشارقة طلباً مرتفعاً يُقدر بنحو 1.2 مليون مركبة يومياً، يتم استيعابه عبر خمسة محاور رئيسة بمجموع 25 مساراً داخل دبي، وأكدت الهيئة أن شارع الشيخ محمد بن زايد يُعدّ أحد أهم هذه المحاور، إذ يضم ثمانية مسارات في دبي، تُمثّل نحو 32% من إجمالي المسارات عند الدخول إلى الإمارة من هذا الاتجاه، كما تتوافر حالياً خطوط نقل جماعي من حافلات وخدمات النقل البحري، بما يوفر بدائل متنوعة للتنقل بين الإمارتَين، لافتة إلى أن الخطط الحالية والمستقبلية تشمل تنفيذ مشروعات استراتيجية عدة لتوسعة وتطوير المحاور الموازية والمساندة لشارع الشيخ محمد بن زايد، كما تواصل الهيئة تنفيذ الدراسات والخطط الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق، وتعزيز خدمات النقل الجماعي بين دبي والشارقة، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

عروض

اقترح قرّاء على الفنادق والمنتجعات، خصوصاً تلك التي تضم متنزهات وألعاباً للأطفال، تقديم مزيد من العروض الجاذبة للأُسر خلال الإجازة الصيفية، بأسعار مخفضة بدلاً من تلك التي تقدم بأسعار مرتفعة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تسهم في التشجيع على السياحة الداخلية.

مواقف

شكا سكان بمجمع القرهود السكني في دبي فرض رسوم على مواقف الزوّار منذ نحو شهرين، إذ يتم منح الزائر ساعة مجانية واحدة فقط يومياً قبل احتساب رسوم مرتفعة، مؤكدين أن ذلك يُشكّل عبئاً على الزوّار والعائلات، مناشدين الشركة المشغلة إعادة النظر في النظام الحالي، وزيادة مدة الوقوف المجانية للزوّار، بما يتناسب مع طبيعة المجمع السكنية، واحتياجات السكان.

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