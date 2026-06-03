سلوكيات

اشتكى سكان بمنطقة بوطينة في الشارقة قيام بعض الأطفال باستخدام المواقف العامة التابعة للبلدية كملاعب لكرة القدم والكريكيت، مستغلين اتساع مساحتها ورصفها بالكامل، ما يتسبب في ارتطام الكرات بالمركبات المتوقفة، وإلحاق أضرار بنوافذها وهياكلها الخارجية، ما يُحمّل أصحابها خسائر مالية نتيجة أعمال الإصلاح، وأشاروا إلى أن الحدائق والمرافق الرياضية متوافرة لممارسة هذه الأنشطة بعيداً عن المواقف العامة، مناشدين تكثيف التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه السلوكيات، حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة.

تلوث

لاحظ قراء وجود مركبات وحافلات على الطرقات، تصدر من عوادمها أدخنة كثيفة تُسبّب تلوثاً بيئياً واضحاً، رغم أن الفحص الفني السنوي للتجديد يُفترض أن يمنع تشغيل مثل هذه المركبات، مقترحين تشديد الرقابة عليها، ومخالفة أصحابها.

مصعد

قال مستخدمون لجسر المشاة، الواقع على شارع الملك فيصل في الشارقة، مقابل مركز «دريم لاند»، إنه لا توجد إنارة داخل المصعد من جهة شارع جمال عبدالناصر، ما يسبب صعوبة في استخدامه، خصوصاً خلال الفترة المسائية، وأشاروا إلى أنهم يضطرون إلى استخدام كشّافات الهواتف المحمول لرؤية أزرار المصعد والتنقل داخله، ما يسبب حرجاً للمستخدمين، خصوصاً مع وجود نساء ورجال داخل المصعد في الوقت نفسه، وناشدوا الجهة المعنية بسرعة صيانة نظام الإنارة، والتأكد من جاهزية المصعد، بما يضمن سلامة وراحة جميع مستخدميه.

طلبات

انتقد سائقون على الطرقات العامة سلوكيات خاطئة لقائدي دراجات نارية خاصة بتوصيل الطلبات، مشيرين إلى أنهم يسيرون بسرعات عالية، ويتجاوزون بطريقة مفاجئة تتسبب في إرباك كبير لسائقي المركبات، فضلاً على دخولهم الدوارات بشكل سريع ينتج عنه انزعاج الآخرين.

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