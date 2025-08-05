أنشطة

اقترح ذوو طلبة أن يكون للمدارس دور في تقديم أنشطة رياضية وثقافية وتأهيلية خلال موسم الصيف وبأسعار مناسبة، مع إمكانية استمرار تلك الأنشطة خلال الموسم الدراسي، بما يزيد من دور المدارس في تأهيل الطلبة ويعود بالفائدة على الجانبين.

ثناء

أثنى قارئ من دبي على سرعة استجابة موظفي مطار دبي لشكواه، المتمثلة في ضياع حقيبة الأمتعة الخاصة به، مشيراً إلى أنها أُخِذت عن طريق الخطأ من قبل أحد المسافرين وتم إرجاعها في وقت قياسي، بعدما استقل الأخير سيارة أجرة.

تقييم

شكا متعاملون عدم وجود تقييم من نجمة إلى خمس في أحد تطبيقات توصيل الطلبات في الدولة، مشيرين إلى أن المتاح فقط أربع وخمس نجوم، بخلاف التطبيقات الأخرى الخاصة بتوصيل الطلبات التي يوجد فيها تقييم من نجمة إلى خمس، معربين عن استيائهم من ذلك، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

تقليد

قال قارئ إنه اشترى كاميرا تحمل علامة تجارية عالمية، من أحد المحال في منطقة ديرة، وبعد استخدامها ساورته الشكوك بأنها مقلّدة، وعند محاولة إعادتها رفض موظفو المحل، وتساءل عن الجهة المسؤولة المعنية بتحديد ما إذا كانت الكاميرا أصلية أم مقلدة.

تطوير

طالب زوّار لحديقة ألعاب هيلي في العين بتطوير مرافقها وتحديث ألعابها وإضافة الجديد، وتوسيع رقعة المساحات الخضراء واستغلال المساحات الأخرى منها، خصوصاً من جانب صالة التزلج، وتنظيم فعاليات موسمية فيها لما لها من مكانة سياحية في نفوس الزوّار من داخل الدولة وخارجها، مشيرين إلى أن الحديقة كانت مقصداً سياحياً محلياً وخليجياً وعربياً، ولذا يجب تطويرها أسوة بالمتنزهات الترفيهية الكبرى.

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