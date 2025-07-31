تواصُل

اقترح متعاملون مع بنوك مختلفة وضع خيار في خدمات العملاء الهاتفية يتيح للمتعاملين استبعاد التواصل مع المساعد الافتراضي الآلي، واختيار التواصل مع موظفي خدمة العملاء بشكل سريع، وذلك لتجنب صعوبة التواصل مع خدمة المساعد الآلي، والانتظار لفترات طويلة على الهاتف.

أنشطة

أشاد أولياء أمور في أبوظبي بالأنشطة المتنوعة المتوافرة مجاناً للطلبة خلال فصل الصيف، خصوصاً مبادرة «أكتيف هب».

مشاة

طالب سكان بمنطقة التعاون في الشارقة بضرورة زيادة المناطق المخصصة لعبور المشاة في شارع التعاون، وذلك مع زيادة الكثافة السكانية في المنطقة، والاضطرار إلى السير مسافة طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة للوصول إلى مناطق عبور المشاة المتوافرة.

مطاعم

انتقد قرّاء استخدام بعض المطاعم لعلب بلاستيكية في تعبئة الوجبات الساخنة عند توصيل الطلبات الخارجية، ما قد يتسبب في تفاعل الوجبات الساخنة مع المواد التي صُنعت منها تلك العلب أو الأطباق البلاستيكية، داعين إلى ضرورة الاستعاضة عنها بمنتجات مُصنّعة من مواد آمنة وغير قابلة للتفاعل مع الوجبات ذات الحرارة المرتفعة.

رقابة

طالب روّاد مطاعم في أبوظبي بتشديد الرقابة الغذائية على ما تقدمه هذه المطاعم، خصوصاً ذات الاسم الكبير التي تبيع وجباتها بأسعار مرتفعة ومُبالغ بها في أحيان كثيرة.

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