إنترنت

دعا متعاملون مع شركة «فلاي دبي» إلى توفير خدمة الإنترنت على جميع الرحلات، موضحين أن بعض الرحلات لا تتوافر فيها هذه الخدمة، في وقت قد يحتاج المسافرون إلى الاتصال بشبكة الإنترنت، لإنجاز أعمال ضرورية تتزامن مع توقيت الرحلة نفسه.

شاطئ

يشكو زوار وممارسو رياضة المشي على شواطئ عدد من الإمارات الشمالية، قيام بعض مرتادي هذه الشواطئ برمي زجاجات المشروبات الغازية، وعبوات المياه، وغيرها من المخلفات التي تشوه المنظر العام والجمالي للمكان، إذ إن هذا الأمر أدى إلى وقوع حوادث لمرتادي الشاطئ، خصوصاً الأطفال الذين يلعبون على رمال الشاطئ، لذا يناشدون أفراد المجتمع التكاتف مع الجهات المعنية للمحافظة على نظافة الشواطئ وجماليتها، لأن هذا الأمر يعكس الجانب الحضاري.

«سكوتر»

لاحظ قراء عدم التزام الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة «السكوتر الكهربائية» بالسير في المسارات المحددة لهم على بعض الطرق، إضافة إلى السير بسرعات كبيرة، ما يعرّض الأطفال وكبار السن لمخاطر الاصطدام أثناء التنزه على مسارات المشاة ببعض الطرقات في الدولة.

منتجات

طالب مستهلكون بضرورة اهتمام منافذ البيع بمراجعة تواريخ صلاحية المنتجات بمنافذها، وإزالتها من على الأرفف، أو بيعها قبل اقتراب نهاية صلاحيتها بأسعار منخفضة، وذلك تجنباً لتعرّض المستهلكين لشرائها بالخطأ من دون الانتباه إلى اقتراب انتهاء صلاحيتها.

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