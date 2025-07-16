مدارس

طالب سكان في ضاحية الخروس بمدينة الذيد في الشارقة بإنشاء مدارس تخدم أبناء الضاحية، خصوصاً الحلقتين الأولى والثانية، ورياض الأطفال، مشيرين إلى أن أقرب مدرسة إليهم تبعد نحو 13 كيلومتراً في منطقة المنامة.

مواقف

قال سكان بمنطقة رمرام السكنية في دبي إنهم يعانون عدم وجود مواقف كافية، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى الوقوف في أماكن بعيدة، مطالبين بتوفير مواقف كافية تتسع لجميع سكان المنطقة.

حديقة

شكا مرتادون لحديقة آثار هيلي في العين من أن هذه الوجهة تفتقر إلى الألعاب المخصصة، وكذلك أكشاك بيع المواد الغذائية، مشيرين إلى أن الحديقة تُعدّ منتزهاً طبيعياً ومتنفساً للأسر ويرتادها الكثير من الزوّار على مدار العام، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

أجهزة

دعا مستهلكون إلى ضرورة التوسّع في نشر أجهزة تدوير الزجاجات البلاستيكية بمختلف مراكز التسوّق في الدولة، ما يزيد من معدلات إعادة التدوير لزجاجات مياه الشرب، خصوصاً مع تقديم تلك الأجهزة محفزات، مثل القسائم الشرائية عند استخدامها.

موسيقى

قال مرتادون لمناطق حيوية إنهم يعانون ارتفاع أصوات الموسيقى والأغاني الصادرة من بعض المقاهي والمطاعم، ما يتسبب في حالة من الإزعاج للمارة، مطالبين بضرورة خفض أصوات الموسيقى، لاسيما خلال فترات المساء.

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