تزويد

لاحظ سكان في الدولة، أخيراً، انتشار ظاهرة المركبات والدراجات النارية «المزودة» على طرقات الدولة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لنشر التوعية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى التلوث السمعي جراء الضوضاء التي تُصدرها هذه المركبات، فضلاً عن أن هذه «التزاويد» على محركات المركبات تشكل خطراً كبيراً على حياة قائد المركبة والمشاة، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الرقابة، وإطلاق حملات لضبط المركبات المخالفة و«المزودة» بإضافات على المحركات.

مواقف

شكا سكان بمنطقة الدانة في أبوظبي، وتحديداً المنطقة المقابلة للفلاح بلازا، قلة المواقف المخصصة للسكان، على الرغم من وجود مواقف كثيرة يتم الاستحواذ عليها من غير سكان المنطقة، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى إيقاف مركباتهم في أماكن بعيدة، مطالبين بتخصيص مواقف لسكان البنايات السكنية في المنطقة.

صيانة

قال سائقون على طريق الشارقة - خورفكان إن الطريق يخلو من مراكز الصيانة في حال تعطل المركبات على الطريق، على الرغم من انتشار محطات البترول على طول الطريق، مشيرين إلى أن المسافة تصل إلى نحو 120 كيلومتراً، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

احتيال

شكا مقيمون في الدولة تقديم أشخاص عروضاً وهمية لتأجير استراحات وشاليهات بأسعار مغرية، مشيرين إلى أن هؤلاء الأشخاص يأخذون صور هذه الاستراحات من إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرضونها على حساباتهم الوهمية للاحتيال على العملاء، لافتين إلى أن هذا الأمر يضلل أفراد المجتمع، مقترحين وضع إعلانات التأجير لهذه الاستراحات والشاليهات في مواقع رسمية، بعيداً عن الوقوع في عمليات النصب والاحتيال.

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