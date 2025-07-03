دراجات

قال سائقون في صناعية الشارقة إنهم يعانون قيام أشخاص بقيادة دراجات هوائية وكهربائية عكس السير على الطرقات الرئيسة والفرعية، مشيرين إلى أنهم يسيرون على طرف الطريق، ويشكلون ربكة كبيرة للسائقين، معربين عن استيائهم لهذه التصرفات الخطرة وغير الحضارية التي ربما تسبب حوادث مرورية، لذا يطالبون الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

مانغو

نظّمت مدينة خورفكان أخيراً فعاليات مهرجان خورفكان الرابع للمانغو، الذي يتميز بدعمه لمنتجات المزارعين في المدينة وما حولها، معربين عن أملهم في أن تنظم مثل هذه الفعاليات على مستوى الدولة، لما لها من دور في تعزيز مكانة أي منطقة كوجهة سياحية زراعية متميزة، ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال تمكين المزارعين والأسر المنتجة، والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المحلية وأساليب زراعتها المستدامة.

قطط

قال زوار لحديقة دبي هيلز بارك إنهم يعانون انتشار قطط سائبة في أرجاء الحديقة بشكل كبير، مشيرين إلى أن زواراً يشجعون القطط على الوجود بشكل أكبر برمي الأطعمة لها، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

مشاة

لاحظ سائقون أن هناك تصرفات غير مقبولة من بعض المشاة، من خلال السير ببطء شديد بشكل يتسبب في تعطيل حركة السير، واستياء السائقين، مناشدين الجهات المعنية وضع كاميرات مراقبة ترصد كل من يتعمد عرقلة حركة المشاة، أو أن يتم وضع مؤقت زمني للعبور.

مراهقون

شكا سائقون في عجمان قيام فئة من الشباب المراهقين بقيادة دراجات نارية وكهربائية على الطرقات الرئيسة، وهذا بحد ذاته يشكل خطراً على حياتهم، وربكة للسائقين الآخرين، مشيرين إلى أنه يكثر في الفترة المسائية، تزامناً مع الإجازة الصيفية للمدارس.

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