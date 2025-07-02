حادث

قال قارئ إنه شاهد ثلاثة حوادث للدرّاجات النارية في شارع داخلي أمام منزله في واحة دبي للسيليكون، وذلك على مدار الأشهر الستة الماضية، وتطلبت حادثتان منهما إحضار سيارة إسعاف لمعالجة المصابين، لافتاً إلى السبب المشترك لهذه الحوادث هو السرعات العالية لدرّاجات «الدليفري» على الشارع السكني، ما يتطلب من الجهات المعنية تشديد الرقابة للحد من هذه السلوكيات.

مرور

اقترح سائقون تكثيف الدوريات المرورية أمام مداخل الأحياء السكنية ومخارجها في دبي خلال ساعات الذروة، لتفادي التجاوز المستمر وعدم التزام القواعد المرورية، مشيرين إلى أن وجود الدوريات يسهم في سلاسة الحركة المرورية.

إعلانات

أشاد مستهلكون بلجوء شركات كبرى في السوق المحلية إلى إدراج بند «الشروط والأحكام»، ضمن إعلاناتها التجارية، معتبرين أن هذا الإجراء يعزز من شفافية الشركات والإعلانات، خصوصاً تلك التي تتعلق بالعروض الترويجية.

سيارات

شكا سكان في مدينة خليفة (أ) بأبوظبي، إيقاف أشخاص سياراتهم في المواقف المخصصة للمنازل السكنية، مشيرين إلى أن ذلك يزعج السكان بشكل كبير، وقد تقدموا بشكاوى حول هذا الشأن، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في الأمر.

أغنام

لاحظ سائقون على طريق (العين - الفقع) وجود أغنام ترعى على كتف الطريق بالقرب من الحاجز الحديدي، مشيرين إلى أن وجودها بهذا الشكل يسبب إرباكاً للسائقين في حال دخولها إلى الطريق، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

sekeek@emaratalyoum.com