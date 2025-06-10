تشجير

طالب مرتادو طريق المدام - الشويب في الشارقة، الجهات المعنية بتشجير طول الطريق بشجيرات تمنع زحف الكثبان الرملية، التي تكثر تكويناتها مع هبوب الرياح، خصوصاً ونحن في بداية فصل الصيف، مشيرين إلى أن زحف الرمال يصل في بعض الأحيان إلى منتصف الطريق ويربك السائقين.

مواقف

قال سكان في منطقة مردف في دبي إنهم تلقوا رسائل نصية تفيد بأن المواقف العامة في المنطقة ستكون خاضعة للرسوم، على الرغم من أنها كانت مجانية.

تكييف

قال متسوقون في «دبي مول» إن التكييف بالغرف المخصصة لانتظار المصاعد في الحي الصيني لم تعمل ثاني أيام العيد، في ظل الزحام الشديد على المصاعد، مشيرين إلى أنهم كانوا يعانون ارتفاع الحرارة بشكل كبير في غرف الانتظار، مطالبين الجهة المعنية بالنظر في هذا الأمر.

مطبّات

شكا مرتادو طريق كدرا، الممتد من شارع الشارقة – كلباء إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد، السرعات الزائدة لبعض السائقين الذين يقودون مركباتهم بتهور وتسابق، لافتين إلى أن هذا الأمر يكثر في أيام الإجازات الأسبوعية، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر، وإنشاء مطبات اصطناعية للحد من السرعات الزائدة، أو تركيب أجهزة رادار.

إعلانات

طالب سكان في العين الجهات المعنية بالنظر في أمر الإعلانات العشوائية، التي يتم وضعها على الطرقات لبيع أو تأجير الوحدات السكنية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يشوّه المنظر الحضاري للمكان، حيث يستغلها الملاك لوضع إعلاناتهم مجاناً من دون عمولات أو وسيط، لافتين إلى وجود قنوات رسمية ومواقع إلكترونية لبيع أو تأجير هذه الوحدات السكنية، مناشدين بعمل حملات تفتيشية تنظم هذا العمل.