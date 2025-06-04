مواقف

شكا سكان بمنطقة الخالدية في أبوظبي، القريبة من شارع الخليج العربي والكورنيش، عدم توافر مواقف كافية للسكان، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى صف سياراتهم في المواقف المدفوعة يومياً، خصوصاً بعد السادسة مساء، رغم امتلاكهم تصاريح سكان سنوية، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

إيجار

يواجه مستأجرون في بعض إمارات الدولة زيادات كبيرة عند تجديد عقود الإيجار السنوية، من دون وجود سقف واضح للزيادة السنوية، مشيرين إلى أنها تصل في بعض الأحيان إلى زيادة بنسبة 36% على إيجار السنة الماضية، مطالبين الجهات المعنية بتحديد سقف أعلى للزيادة السنوية لا تتجاوز نسبة معقولة تحددها الجهات المتخصصة، وإعادة النظر في تطبيق «إيجار المثل».

شاحنات

طالب سائقون الجهات المعنية بإعادة النظر في وقت حركة الشاحنات على الشوارع الخارجية، مثل شارع الإمارات العابر وشارع الشيخ محمد بن زايد، وتوقيت الحركة المرورية للشاحنات مقارنة بوقت بدء العمل وانتهائه، حسب التغيّرات التي حدثت على أوقات انتهاء العمل الحكومي، التي تنتهي في الساعة 3:30 بعد الظهر، مشيرين إلى أن الأوقات الحالية لا تناسب أوقات انتهاء العمل الجديدة، وتتسبب في ازدحام مروري على هذه الطرقات.

يخوت

شكا مُلّاك شركات تأجير اليخوت بممشى المارينا في دبي معاناتهم من قيام أشخاص جائلين غير مرخصين بتقديم عروض رحلات بحرية لشركات أخرى، مقابل عمولة مالية بنصف سعر الشركات الموجودة في السوق، لافتين إلى أن شركاتهم تضررت من هذا الأمر، مطالبين الجهات المعنية بوضع حل لهذه التصرفات التي تضر بالسوق، فضلاً عن وضع تسعيرة موحدة.