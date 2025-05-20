دراجات

قال سكان في منطقة المرخانية بالعين إنهم يعانون قيادة فئة من المراهقين دراجات نارية غير مرخصة في شوارع المنطقة، خصوصاً في نهاية الأسبوع، مشيرين إلى أنهم يسيرون بسرعات عالية تشكل خطراً على حياتهم وتربك الآخرين، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

توعية

اقترح قراء على الجهات الرقابية إطلاق حملات توعوية بخصوص التسوق عبر الإنترنت، وآلية سداد قيمة المنتجات، لافتين إلى وقوع حالات احتيال عدة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالعروض المغرية التي تُروّج لها جهات احتيالية.

قمامة

شكا سكان في إحدى المناطق بالشارقة انبعاث روائح كريهة من صناديق القمامة الكبيرة الموجودة على جانبي الطريق، مشيرين إلى أن الرائحة تزداد في الفترة المسائية، لذا يطالبون الجهات المعنية بالنظر في أمر وضع تلك الصناديق في أماكن جانبية، وبعيداً عن مسارات المارة بهذه الطرقات.

منقذون

اقترح مرتادون لكورنيش خورفكان في الشارقة على الجهات المعنية عمل غرف مكيّفة للمنقذين الموزعين على الشاطئ، تقيهم حرارة أشعة الشمس، مشيرين إلى أنهم يقضون ساعات النهار على الشاطئ.

عبوات

تساءل قراء عن جودة العبوات البلاستيكية التي تستخدمها المطاعم لتعبئة الأطعمة الساخنة، وما إذا كانت آمنة من النواحي الصحية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تتعرض لها هذه العبوات.

تأمين

قالت قارئة إنها لاتزال تنتظر منذ ثلاثة أشهر استرجاع مبلغ متبقٍّ من القسط التأميني، بعد إلغاء عقد التأمين الخاص بها، مشيرة إلى أنها زودت الشركة بكل المستندات اللازمة فور إلغاء العقد.