رعونة

شكا سائقون سلوكيات خاطئة يقوم بها سائقو دراجات نارية خاصة بتوصيل الطلبات، مشيرين إلى أنهم يسيرون بسرعات عالية، ويتجاوزون بطريقة مفاجئة بين المركبات، ما يسبب ربكة كبيرة لدى سائقي المركبات، فضلاً عن دخولهم الدوّارات بشكل سريع ينتج عنه انزعاج الآخرين، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في أمر رعونة هؤلاء السائقين، وعدم تقيدهم بالقوانين المرورية.

تفتيش

طالب مرتادون لمنطقة القوز الصناعية في دبي المسؤولين بالجهات المعنية بعمل حملات تفتيشية على الباعة المتجولين على بعض الطرق في المنطقة، مشيرين إلى أنه يوجد أشخاص يبيعون الخضراوات والفواكه على أطراف الطريق، وتحت أشعة الشمس، بشكل مخالف للقانون، وغير مستوفٍ لشروط إجراءات السلامة الغذائية، لافتين إلى أنها تتكرر بين فترة وأخرى.

تدخين

لاحظ قراء في الدولة قيام محال أدوات التدخين ببيع (الدوخة الإلكترونية) لأشخاص يقومون بإعطائها إلى فئة سنية أقل من 18 عاماً، مشيرين إلى أن هذا الأمر بات منتشراً في إمارات عدة، لذا يطالبون الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

دراجات

قال مرتادون لأماكن عامة مخصصة لرياضة المشي في كورنيش عجمان، الممتد إلى الشارقة، إنهم يعانون استخدام الدراجات الكهربائية (الاسكوترات) من قبل أطفال يسيرون بها بين الناس بسرعات عالية قد تنطوي على مخاطر كبيرة، والخوف من أن معظمهم يسيرون بها على الطرقات والمسارات المخصصة للمشاة، ما يشكل خطراً عليهم في حال اصطدامهم بالمركبات أو بالأشخاص، لذا يناشدون الجهات المعنية النظر في هذا الأمر، والسماح فقط للأشخاص لمن هم فوق 18 عاماً.