ترشيد

طالب مواطنون ومقيمون بالدولة الجهات المعنية بعمل حملات توعوية، في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، لترشيد استخدام الكهرباء واستهلاكها، خصوصاً مع ارتفاع درجات حرارة الطقس وبداية فصل الصيف، مشيرين إلى أن البعض يترك بعض الأدوات الكهربائية ذات الاستهلاك الكبير تعمل ليلاً ونهاراً دون فائدة منها، وبعضها ربما يتسبب في حرائق، وطالبوا أفراد المجتمع بأن يكونوا شركاء مع الجهات المعنية في ترشيد استهلاك الكهرباء.

مطبوعات

قال سكان بمنطقتَي الخان والتعاون في الشارقة إنهم يعانون توزيع مطبوعات الدعاية الورقية على أبواب الشقق، وذلك مع تزايد عمليات وضعها على الأبواب، أو إدخالها عبر فتحات الأبواب، ما يسبب إزعاجاً للمستأجرين، داعين إلى اقتصار وضع مطبوعات الدعاية عند أماكن مخصصة بمداخل البنايات، وترك الحرية للمستأجرين في الاطلاع على ما يريدونه منها، مطالبين الجهات المعنية بضرورة وضع ضوابط لتوزيع هذه المطبوعات.

شاحنات

لوحظ في الفترة الأخيرة قيام سائقي الشاحنات على طريق الذيد - الشارقة بالسير في المسار الأيسر من الطريق، بدلاً من الأيمن المخصص لهم، ما يعد مخالفاً للأنظمة المرورية، ويسبب إزعاجاً لسائقي المركبات الصغيرة، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بمخالفة مثل هؤلاء السائقين.

لوحات

طالب ملاك مركبات عليها لوحات أرقام غير مملوكة في أبوظبي بتخفيض رسوم حجز اللوحات غير المملوكة، التي يراوح سعر حجزها لمدة ثلاثة أشهر مبلغ 500 درهم، على الرغم من أن أسعار هذه الخدمة في الإمارات الأخرى مخفضة.