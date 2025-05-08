مشاة

شكا مشاة في تقاطع الإشارات المرورية المقابلة لمستشفى ميديور بشارع الفلاح في أبوظبي، سرعة إغلاق الإشارة الضوئية، الأمر الذي يضطرهم إلى الركض من منتصف الطريق، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على زيادة الوقت.

كلاب

يعاني مرتادو منطقة مصفح الصناعية في أبوظبي وجود كلاب ضالة تجوب الطرقات العامة وتقطعها بشكل مفاجئ، مشيرين إلى أنها تسير في مجموعات، وتشكل خطراً عليهم، خصوصاً في الفترة المسائية، مناشدين الجهات المعنية النظر في الموضوع.

عشوائية

شكا سائقون بشارع الاتحاد في عجمان عبور أفراد الطريق بشكل عشوائي، ما يشكل خطراً كبيراً على سلامتهم، وقد يتسبب في حوادث دهس، مناشدين الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

جهود

أثنى سكان فرجان في دبي على جهود بلدية دبي في تشجير الطرقات الداخلية بالأشجار والزهور، مشيرين إلى دورها الكبير في إضفاء طابع جمالي عليها، فضلاً عن دورها البيئي المتمثل في تنقية الهواء وتحسين جودته.

مسارات

اقترح سائقون توفير مسارات خاصة لعمال توصيل الطلبات في الطرق السريعة، وذلك في ظل المخالفات المتكررة التي يقوم بها عدد كبير منهم، وفي مقدمتها القيادة بتهور، والتجاوز بشكلٍ مفاجئ.

إزعاج

شكا سكان بمنطقة البستان في إمارة عجمان، ممارسة مجموعة من الشباب لرياضة «الكريكت» بساحة مصلى العيد، وذلك في أوقات متأخرة من الليل، ما يشكل إزعاجاً كبيراً بالنسبة لهم، لاسيما مع الأصوات العالية الصادرة من اللعبة.