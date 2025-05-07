أدوية

شكا متعاملون في أبوظبي عدم تغطية إحدى شركات التأمين الصحي معظم أنواع الأدوية، ومنها ما يخص الأمراض المزمنة، ما يضطر المريض إلى تحمل كلفتها أو فرق الأسعار بينها وبين الأدوية المعتمدة بالشركة، وطالبوا بالنظر في الأمر تيسيراً على المرضى.

مسجد

طالب سكان في مشروع سكني بمنطقة اليفرة الثانية في دبي، بإنشاء مسجد يستوعب أعداد المصلين في المنطقة، نظراً إلى أن المسجد الموجود صغير ولا يكفيهم، خصوصاً في صلاة الجمعة، وأشاروا إلى أن أقرب مسجد إليهم يبعد 15 كيلومتراً، وأشاروا أيضاً إلى الكثافة السكانية المرتفعة في المنطقة.

رعونة

شكا مرتادون لطريق نزوى - القاسمية في الشارقة رعونة بعض سائقي سيارات القروبات السياحية، الذين يقودون بسرعات جنونية، ويتجاوزون السيارات بطريقة خطرة، ويدخلون المسارات من دون استخدام الإشارات الجانبية، وأحياناً يسيرون في المسار الأيسر بسرعات متدنية، كما يسيرون في مجموعات متوازية بعرض الطريق، ما يربك بقية مستخدمي الطريق، وطالب مرتادو الطريق بتخصيص دوريات مرورية لضبط الأمر.

تدخين

أكد مرتادو مطاعم ومقاهٍ وكافيهات في دبي انزعاجهم الشديد جراء السماح للبعض بالتدخين داخل هذه الأماكن، خصوصاً السجائر الإلكترونية التي زاد استخدامها أخيراً بين المراهقين، وذلك رغم وجود لافتات تحذيرية من الجهات المعنية بمنع التدخين في الداخل، وناشدوا سرعة اتخاذ اللازم.