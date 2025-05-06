تلوين

طالب سائقون في أبوظبي لديهم حالات مرضية تستدعي عدم تعرضهم لأشعة الشمس، بناءً على تقارير طبية، بمنحهم تصاريح لتلوين الزجاج الأمامي للمركبة، وناشدوا الجهات المسؤولة دراسة الأمر للحالات التي تتطلب ذلك.

إشارة

جدد مستخدمون للدوار الرابط بين شارعي بدر والزاهر في عجمان، مطالبتهم للجهات المختصة بإنشاء إشارة مرورية عند الدوار، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، خصوصاً أن الدوار يشهد حركة مرورية نشطة.

بيئة

أشاد سكان في إمارات الدولة باهتمام الجهات المعنية في دوائر البلدية بشن حملات لرش الذباب والبعوض، خصوصاً في الفترات الصباحية، للحفاظ على البيئة وصحة المجتمع، وطالبوا بحملات مماثلة لنظافة أي أماكن تكثر فيها تجمعات المياه الراكدة.

درّاجات

شكا سكان بمنطقتَي مزيد وأم غافة في العين، قيادة مراهقين درّاجات نارية بتهور على الطرق الرئيسة والفرعية، ما يُعرّض حياتهم للخطر، ويتسبب في إرباك السائقين الآخرين، وناشدوا الجهات المعنية تخصيص دوريات أمنية لمواجهة هذه التصرفات.

إطارات

اقترح سائقون على الجهات المعنية إطلاق حملة توعوية تستهدف المركبات من مختلف الفئات، للتحقق من جودة الإطارات ومدى سلامتها، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، إذ تؤدي نتائج تلك الإجراءات إلى زيادة السلامة على الطرقات، نظراً إلى رصدهم تناثر إطارات تالفة على الطرق من وقت لآخر، ما يتسبب في إرباك مستخدمي الطريق.