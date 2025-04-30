رسوم

شكا أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بالدولة وضع بعض المدارس رسوماً كبيرة على الطلبة خلال الرحلات المدرسية، وأشاروا إلى أن هذا الأمر يشكل عبئاً على ميزانيات الأسر.

مصرف

جدد متعاملون مع أحد مصارف الدولة في عجمان مناشدتهم الإدارة إنشاء فرع في منطقة الراشدية (3)، نظراً إلى عدم وجود أي فرع للمصرف في المنطقة، خصوصاً بعد نقل الفرع الذي كان يقع بالقرب من سيتي سنتر عجمان إلى مكان آخر.

محطة

أشاد مستخدمو شارع المطار في الشارقة بإنشاء محطة وقود جديدة على الشارع، مقابل مجلس أولياء أمور الطلبة في الشارقة، ما يسهل على مستخدمي الطريق عملية التزود بالوقود، نظراً إلى عدم وجود محطة قريبة في هذه المنطقة.

شواطئ

يناشد رواد الشواطئ في الدولة الجهات المعنية النظر في إلقاء قمامة وأكياس بلاستيكية وعلب مشروبات غازية على الشواطئ، بعد انتهاء فترات التنزه، من دون وعي وإدراك من الزوار، ولفتوا إلى أن هذا التصرف يبعث شعوراً سيئاً، ويشوه المظهر الحضاري للشواطئ، وطالبوا بتخصيص مفتشين لمراقبة حالة النظافة العامة.

تجميل

أثنى قراء على الجهود المبذولة من بلدية مدينة العين لإبراز البعد الجمالي والحضاري لشكل شوارع المدينة، وصيانتها، واستحداث المزروعات على طرفي الطريق، وأنظمة الري، والمسارات الرياضية المخصصة للمشي، ومسارات الدراجات الهوائية.