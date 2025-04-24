سرعة

يعاني سائقون على الطرقات الخارجية السريعة قيادة أصحاب الدراجات النارية بسرعات جنونية، فضلاً عن التجاوزات القريبة من المركبات، والحركات المائلة والخطرة التي يقومون بها، ما يُعرّض جميع مستخدمي الطريق للخطر، لذا طالبوا المسؤولين في الجهات المعنية سرعة اتخاذ اللازم.

معاملة

اشتكى متعامل لدى مكتب «تسهيل» بمنطقة المدام في الشارقة، عدم المرونة في تخليص المعاملات وإنجازها بشكل أسرع، إضافة إلى تحويله إلى أفرع أخرى في مناطق بعيدة، ما يشكل عبئاً إضافياً، خصوصاً على كبار المواطنين.

إشادة

أشاد قراء بالانسيابية التي تشهدها مطارات دبي، خصوصاً مع الضغط الكبير للمسافرين، إضافة إلى إتاحة إنجاز الإجراءات عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من السفر، ما كان له أثر كبير في تسهيل حركة المسافرين، فضلاً عن سلاسة الإنجاز.

كلاب

لاحظ سكان بمدينة خليفة (أ) في أبوظبي عودة انتشار الكلاب الضالة في المنطقة، إذ إنها ترعب المارة، خصوصاً في الفترة الليلية، وعلى الرغم من تقديم شكاوى سابقة واختفاء الكلاب فترة طويلة، فإنها عادت من جديد إلى المنطقة، كما أن النباح ليلاً يؤرق السكان، مناشدين المسؤولين في الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

بصق

شكا سكان من بصق أشخاص على الأرصفة خلال السير على أطراف الطرقات، خصوصاً في الأماكن المخصصة لرياضة المشي، وأشاروا إلى أنه سلوك غير حضاري، مطالبين الجهات المعنية بفرض غرامات على أصحاب هذه السلوكيات غير الحضارية.