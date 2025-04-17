جِمال

قال سكان في شعبية الرفادة بمنطقة المدام في الشارقة، إنهم يفاجأون بوجود جمال سائبة على شارع الخدمات، بالقرب من المحال التجارية الموجودة في منطقتهم، مشيرين إلى أنها تسير في مجموعات على الطريق بشكل شبه يومي، ما يشكل خطراً على مرتاديه، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

رقابة

لوحظ أخيراً ترك أطفال يمارسون السباحة أمام شاطئ عجمان، من دون وجود رقابة كافية من الأهل، وأكد مرتادون للشواطئ أن بعض الأطفال يتوغلون داخل البحر، من دون إدراك منهم لخطورة تصرفهم، في الوقت الذي يبدو ذووهم منشغلين عنهم بالتحديق في هواتفهم، والتنقل بين الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا الأهل بتشديد رقابتهم على أطفالهم لتجنب ما يمكن وقوعه من حوادث الغرق، لأن كثيراً منها وقع خلال السنوات الماضية، في ظروف مشابهة، كما ناشدوا الجهات المعنية تخصيص موظفين يخالفون من يتركون أطفالهم من دون رقابة، ويعملون على تعزيز التوعية من خلال حث الأسر على الالتزام بالتعليمات الإرشادية، مثل ضرورة إلزام الطفل بارتداء السترة الواقية من الغرق عند اللعب بالماء.

كروت

شكا مرتادون لـ«صناعية العين» قيام أشخاص بوضع كروت المساج على نوافذ مركباتهم، بعد إيقافها ونزولهم منها، مشيرين إلى أن البطاقات تحمل صوراً مخلة، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بالقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة.