إنارة

قال سائقون يرتادون شارع الوطن إن أعمدة الإنارة في المنطقة القريبة من حتا لا تعمل، ما يغطي هذا الجزء من الطريق بعتمة شديدة، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على إنهاء المشكلة في أقرب وقت ممكن.

أثاث

لوحظ في الفترة الماضية انتشار نوع من السلوكيات التي لا تنسجم مع جهود الدولة للحفاظ على مظهر مدنها وأحيائها الحضاري، ومن هذه السلوكيات تخلي أشخاص عن قطع أثاث قديمة بالقرب من حاويات القمامة، وعلى الأرصفة، وهي تصرفات غير مقبولة، وتشوّه المنظر الجمالي للمكان، وطالب سكان متضررون من هذا السلوك، في مناطق مختلفة، أصحاب قطع الأثاث المتخلَّى عنها بأن يكونوا شركاء في المحافظة على نظافة المكان والبيئة، بدلاً من رميها عشوائياً على الطرقات العامة والفرعية، وقالوا إن هذا السلوك مثير للاستغراب، لأن هناك خدمات تقدمها الجهات المعنية لنقل الأثاث المستعمل والمتهالك إلى مكب النفايات.

فنادق

لاحظ متعاملون ارتفاعاً كبيراً في أسعار الغرف الفندقية ونفاد جزء كبير منها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بسبب كثافة عدد السيّاح خلال هذه الفترة، خصوصاً الفنادق الشاطئية، مطالبين بتخصيص عروض بأسعار مخفضة لسكان الدولة، لتنشيط السياحة الداخلية.

أسطوانات

لاحظ أكثر من قارئ سرعات عالية لمركبات متوسطة الحجم تنقل أسطوانات الغاز على الطرقات العامة في الدولة، مشيرين إلى أهمية التزام هذه المركبات بمعايير السلامة المرورية، لتجنب ما يمكن أن ينجم عنها في حال وقوع حادث، كونها محملة بأسطوانات تحوي مواد خطرة.