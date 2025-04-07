عمولة

اشتكى سكان في مناطق مختلفة من الدولة قيام بعض مكاتب إيجار العقارات السكنية بفرض مبالغ مالية (عمولة) مقابل الخدمة التي تقدمها للعميل، عند استئجاره شقة سكنية جديدة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لفرض مبالغ محددة مقابل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب لعملائها، حتى لا تكون العمولة وسيلة للحصول على أموالهم من دون وجه حق.

ازدحام

جدّد مستخدمون للطريق الدائري الرابط بين الشارقة وعجمان، مطالبتهم الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الازدحام المروري المتكرر عند المدخل المؤدي من الشارقة إلى عجمان من الطريق الدائري، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى الانتظار لفترات طويلة.

تعرفة

أبلغت الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، في إحدى إمارات الدولة، متعامليها عبر رسالة نصية على هواتفهم المتحركة، بأنه سيتم احتساب استهلاك المياه بالمتر المكعب بدلاً من الغالون، من دون أي تغيير في رسوم التعرفة.

عبور

طالب سكان بمنطقة «الراشدية 3» في إمارة عجمان، الجهات المختصة بإنشاء ممر مخصص لعبور المشاة على جانبي شارع الزاهر، مقابل مركز «مارك آند سيف» التجاري، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق من الحوادث المرورية، لأن الطريق يشهد حركة مرورية نشطة.