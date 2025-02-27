طوارئ

طالب سكان بمنطقة مليحة في الشارقة المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في أمر فتح المركز الصحي على مدار 24 ساعة، وأشاروا إلى أن ساعات العمل في المركز تنتهي عند 10 مساءً، ما يضطر السكان إلى الذهاب لمستشفى الذيد، خصوصاً مع وجود حالات طارئة، ولفتوا إلى أنهم يقطعون مسافة لا تقل عن 20 كيلومتراً.

مخلّفات

عبّر مرتادو شواطئ عدة بالدولة عن استيائهم من رمي فئة من الناس مخلفات القمامة، من أكياس بلاستيكية وعلب مياه ومشروبات غازية، خارج حاويات القمامة الموجودة في كل مكان، ما يعد سلوكاً غير حضاري، وطالبوا بفرض غرامات ومخالفات على من يتعمد هذا الفعل بعد الانتهاء من قضاء وقته على الشاطئ.

أعباء

شكا ذوو طلبة في مدارس حكومية وخاصة الأعباء الدراسية التي تفرضها بعض المدارس على الطلبة، سواء من واجبات مكثفة أو مشاريع مدرسية أو امتحانات، ولفتوا إلى ما تستنفده تلك المطالب من وقت الطلبة والأسر بالكامل، فما أن ينتهي الطالب من حصصه في الثانية بعد الظهر حتى تبدأ الأمهات بالتدريس الذي يستمر حتى ساعات متأخرة من المساء، وهذا الأمر يشكل عبئاً كبيراً عليهن.

ازدحام

شكا مستخدمون لشارع النعيمية، الرابط بين عجمان والشارقة، مشكلة الازدحام المروري المتكرر، ما يضطرهم إلى الانتظار فترة طويلة أو استخدام طرق بديلة، وطالبوا المسؤولين في الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.