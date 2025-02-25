أصوات

طالب سكان بمنطقة الظيت في رأس الخيمة الجهات المعنية بالنظر في أمر تزايد أصوات الدراجات النارية في شوارع المنطقة، حيث يتسابق أصحابها على بعض الطرقات في أوقات متأخرة من الليل، ما يتسبب في إزعاج القاطنين وإيقاظ الأطفال من نومهم، فضلاً عن أن مثل هذه السلوكيات يُعرّض أصحابها لحوادث مرورية لا تُحمد عقباها.

منزلقات

شكا سكان بمنطقة الخان في الشارقة عدم وجود منزلقات للكراسي المتحركة بين أرصفة المشاة وشوارع رئيسة، خصوصاً أمام بعض الأبراج والبنايات السكنية، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لإنشاء مثل هذه المنزلقات، التي تساعد أصحاب الهمم على سهولة التحرّك من مناطق سكنهم وإليها.

تحويلات

ثمّن قراء إسراع بلدية عجمان في إجراء تحويلات جديدة بمنطقة الراشدية لتوفير طرق بديلة للسيارات، تزامناً مع تنفيذ الجسر الجديد في المنطقة، مشيرين إلى أن الطرق البديلة تخفف الازدحام المروري في المنطقة، وتقدّم خيارات لمستخدمي الطرق للوصول إلى مقار عملهم ومنازلهم في الوقت المناسب.

قمامة

لاحظ سكان وزوار لمنطقة القصباء السياحية في الشارقة، عدم التزام البعض برمي القمامة في الحاويات المخصصة لها، ما يشوّه المظهر الجمالي للمنطقة، فضلاً عن أنه يضرّ بالصحة العامة والبيئة، داعين الجهات المعنية إلى تكثيف حملات الرقابة والتوعية بمثل هذه السلوكيات، حرصاً على الصحة العامة.