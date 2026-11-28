أبوظبي - وام

منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اللواء ركن متقاعد عفراء سعيد الفلاسي، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديراً لجهودها ومسيرة عطائها في خدمة الوطن.

وقلدت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عفراء الفلاسي، الوسام، مثمنة جهودها المخلصة وإسهاماتها البارزة في خدمة وطنها.

كما أشادت سموّها بما تحلت به من كفاءة مهنية عالية، وما قدمته خلال مسيرتها الوطنية العسكرية الزاخرة، وقالت سموّها إنها كانت نموذجاً في الإخلاص والتفاني، وأسهمت في إعداد وتأهيل جيل من بنات الإمارات في المجال العسكري، متمنية لها دوام التوفيق.

من جانبها، أعربت عفراء الفلاسي عن شكرها لصاحب السموّ رئيس الدولة واعتزازها بهذا التكريم، مشيدة بدور سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.