عجمان - وام

شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في «منصة الابتكار 2026»، التي أُقيمت بحديقة العلم في عجمان ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر»، واستعرضت خلالها أبرز ابتكاراتها الشرطية، وتطبيقاتها في تطوير الخدمات المقدّمة للمتعاملين.

وقال رئيس الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة عجمان، الرائد طلال سالم المطروشي، إن مشاركة القيادة هدفت إلى تعريف الجمهور بدور هذه الابتكارات في دعم العمل الشرطي، وإطلاع الزوّار على كيفية توظيف الحلول المبتكرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الخدمات الشرطية.

وأكد الرائد طلال المطروشي أن شهر الإمارات للابتكار 2026 مثّل فرصة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وتشجيع التفكير الاستثنائي لدى العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع، وقال إن المنصة أتاحت للزوّار الاطلاع من قرب على ابتكارات شرطة عجمان، ومناقشة تطبيقاتها مع فريق العمل، وطرح مقترحات لتطوير الخدمات الشرطية من واقع تجاربهم اليومية.

وجمعت المنصة جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية وتعليمية، عرضت مبادراتها ومشروعاتها.