كشفت دراسة حديثة بعنوان «اتجاهات مزايا الموظفين لعام 2026»، عن ارتفاع مستويات الرضا الوظيفي والتفاؤل بالمستقبل المهني بين الموظفين في دولة الإمارات.

وأظهرت نتائج الدراسة ،الصادرة عن «متلايف الإمارات» المتخصصة في مجال الخدمات المالية، تنامي أهمية المزايا الوظيفية في تعزيز الاستقرار المالي للموظفين، ومساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم على المدى الطويل في دولة الإمارات.

وتدخل الدراسة عامها الخامس والعشرين لترصد توجهات الموظفين وآراءهم في كل من الإمارات ،والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ،وأيرلندا وكشفت نتائجها في الإمارات أن معظم المشاركين يتمتعون بمستويات مرتفعة من الرضا الوظيفي.

وكشفت الدراسة أيضاً عن تفاؤل أكبر لدى الموظفين في الإمارات تجاه الذكاء الاصطناعي مقارنة بنظرائهم في الأسواق الأخرى، إذ أعرب 68% منهم عن تحسن نظرتهم إلى هذه التقنية مقارنة بالعام الماضي، مقابل 40% في المملكة المتحدة و39% في أيرلندا ، في حين أبدى 80% ثقتهم بقدرتهم على التكيف مع التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

وقالت المدير العام لمنطقة الخليج في «متلايف» ماريا أنجيليس أميسكوا: "مع تزايد أعداد الأفراد الذين يخططون لبناء مستقبلهم في دولة الإمارات، تتطور توقعاتهم ومن هنا تبرز أهمية المزايا الوظيفية التي يتسع دورها ممثلة في تلبية الاحتياجات الصحية المباشرة، ومساعدة الموظفين على بناء مدخراتهم وتعزيز استعدادهم للمستقبل.