حذّرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية للإعلانات والروابط الإلكترونية الوهمية، التي يروّج لها محتالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، بشأن تأجير وبيع الدراجات النارية وحجز الاستراحات والعِزَب، مستغلين الإقبال المتزايد على الأنشطة والفعاليات البرية والترفيهية خلال موسم الشتاء، بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم وبياناتهم الشخصية والمصرفية بطرق احتيالية.

وأوضحت في بيان صحافي، أمس، أن المحتالين يلجؤون إلى نشر إعلانات مضللة تتضمن عروضاً وأسعاراً مغرية لتأجير دراجات نارية واستراحات وعزب، وإرفاق روابط إلكترونية توهم الجمهور بأنها مواقع رسمية للحجز والدفع، إلى جانب مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية مقدماً لتأكيد الحجوزات أو إتمام عمليات الشراء، داعية الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية الإعلانات والروابط الإلكترونية، والتعامل مع الجهات والشركات المرخصة والمعتمدة.

ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن محاولات الاحتيال الإلكتروني والممارسات المشبوهة عبر خدمة «أمان» على الرقم 8002626، أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 2828، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.