شاركت إدارة التفتيش الأمني (K9) في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي انعقدت أخيراً في مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفها شرطة دبي وتنظمها «دي إكس بي لايف» (DXB LIVE)، وتنعقد تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً».

واستعرضت إدارة التفتيش الأمني عبر المنصة، مهام الكلاب البوليسية ودورها في دعم العمل الشرطي، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، إلى جانب محاضرات توعوية حول أساليب تربية ورعاية الكلاب البوليسية، وتقديم عروض حية أظهرت مستوى التدريب والمهارات التي تتمتع بها، كما أتاحت المنصة فرصة لزوار القمة الشرطية من الوفود الدولية، التعرف إلى طبيعة عمل الكلاب البوليسية، ودورها في الكشف عن الممنوعات والإسهام في عمليات البحث والتفتيش.