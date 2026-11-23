نظّمت شركة HQ للاستشارات جلسة نقاشية، استعرضت من خلالها مسيرة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وأثره في تطوير العمل الحكومي وتعزيز التنافس بين مؤسسات الإمارة، وجمعت الجلسة قيادات وخبراء وصنّاع قرار، في إطار توجه الشركة إلى إقامة منصة فكرية تتلاقى فيها الخبرات وتتبادل الرؤى، وتتحول الأفكار من خلالها إلى فرص تسهم في صناعة المستقبل.

وأكد مؤسس ورئيس شركة HQ للاستشارات، حميد القطامي، أن الدعم والرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، جعلت التميز نهجاً راسخاً في العمل الحكومي، إذ هيأت للمؤسسات بيئة تحفّز التطوير والابتكار والتنافس الإيجابي.

وأوضح أن أثر برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز تجاوز تكريم الإنجازات إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تدفع الجهات إلى مراجعة أدائها، وتطوير خدماتها، والعمل على استدامة تميزها.

وأضاف أن البرنامج شكّل، منذ انطلاقه عام 1997، قوة دافعة لتطوير العمل الحكومي في الإمارة، وأسهم في إحداث تحول جوهري في الأداء والممارسات والأساليب الإدارية، والارتقاء المستمر بالخدمات.

وأشار إلى أن البرنامج تطور ليصبح منظومة تستقطب الكفاءات والمتميزين، وتحفز المؤسسات على خوض سباق متواصل نحو الإنجاز، مؤكداً أن قيمة التنافس تتجلى في أثره الملموس على أداء الجهات وجودة الخدمات المقدمة للناس.

وأشار إلى أن الشركة تنطلق في عملها من قناعة بأن المعرفة تفتح آفاق الفرص، وأن الحوار يستشرف المستقبل، وتوظف خبراتها الوطنية وشراكاتها المعرفية المحلية والإقليمية والدولية لتقديم رؤى وحلول مبتكرة في مجالات الموارد البشرية والصحة والتعليم والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية.

واستعاد الدكتور أحمد النصيرات، خلال الجلسة الحوارية، بداياته مع البرنامج، مؤكداً أن مشاركته في تأسيسه وإدارة أعماله امتدت لأكثر من عقدين، وانضم النصيرات إلى البرنامج مستشاراً في مراحله الأولى، قبل أن يتولى تنسيق أعماله العامة.

وأوضح أن ترسيخ ثقافة التميز لم يكن مهمة سهلة في البدايات، إذ تطلّب التعريف بمفاهيم جديدة عن العمل الحكومي، وإقناع المؤسسات بتبنيها وتحويلها إلى ممارسات يومية، وأسهم في نشر هذه الثقافة وتطوير أداء الجهات الحكومية والارتقاء بجودة خدماتها، في مرحلة كان فيها ترسيخ مفاهيم التميز والابتكار تحدياً أمام المؤسسات.

ومع تطور البرنامج، اتسعت معاييره وفئاته ومبادراته، وتحول إلى أداة مستمرة لتحفيز التنافس الإيجابي وتطوير الأداء المؤسسي والفردي، ورأى النصيرات في مسيرته نقلة نوعية غيّرت أداء الجهات الحكومية وخدماتها، وأسهمت في ترسيخ التميز نهجاً للعمل الحكومي في دبي.

من جانبه، استعرض اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي محطات من مسيرة شرطة دبي في التميز الحكومي، ودورها في تطوير منظومة الجودة والتميز المؤسسي خلال توليه مسؤوليات قيادية في هذا المجال. وشملت الجهود تعميم التقييم المؤسسي على الإدارات ومراكز الشرطة، وتطبيق معايير برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز على وحدات العمل، لترسيخ التميز ممارسة يومية وأداة لتحسين الأداء، لا مجرد منافسة على الجوائز، وتجلّى أثر هذه المسيرة في حصاد متراكم، إذ تصدرت شرطة دبي قائمة المؤسسات الفائزة بجوائز البرنامج، وحصدت نحو 78 جائزة خلال السنوات الـ15 الأولى من عمره.

وتوزعت الجوائز على مجالات التميز المؤسسي ورضا المتعاملين والهوية الوطنية والتقييم الذاتي، إلى جانب تكريم المبادرات والموظفين، بما عكس امتداد منظومة التميز إلى مختلف مستويات العمل الشرطي.