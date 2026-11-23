أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (16) لسنة 2026، بشأن إنشاء مكتب الشؤون الخاصة في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي.

كما أصدر سموّه المرسوم رقم (13) لسنة 2026 بتعيين الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم مديراً عاماً لمكتب الشؤون الخاصة في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، ومنحه لقب «معالي».